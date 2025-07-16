أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تحقيق التكامل بين منظومة «البيئة»، وهيئات التعليم والتدريب في القطاعات العسكرية يمثل خطوة حيوية وركيزة أساسية لتحقيق استدامة البيئة، من خلال تظافر الجهود وتنسيق الأنشطة بين جميع الأطراف المعنية، والتخطيط المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات، ودعم البحث العلمي، والمشاركة في تنفيذ المبادرات البيئية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان «تحقيق التكامل بين وكالة البيئة والقطاعات العسكرية لتحقيق مستهدفات مبادرتَي التوعية البيئية والتعليم البيئي»، التي نظمتها الوزارة بالرياض بحضور وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، وعددٍ من المسؤولين المعنيين بالبيئة والمناخ وقيادات التعليم والتدريب في القطاعات العسكرية.

وهدفت الورشة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورصد التحديات، ودعم التكامل لإدراج مقررات بيئية في الكليات والمعاهد العسكرية، ودبلومات بيئية متخصصة تلائم طبيعة عمل القطاعات العسكرية، للإسهام في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، أن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة لتفعيل دور الجهات الحكومية والخاصة في مجالات حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والارتقاء بالتنسيق المؤسسي، والإسهام في تطوير برامج تعليمية وتوعوية وتدريبية بيئية متخصصة؛ لبناء القدرات الوطنية في مجالات البيئة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرضت الورشة تعزيز التعاون والتكامل في مجالي التوعية وبناء القدرات ضمن مبادرتي التعليم البيئي والتوعية البيئية، وتحقيق المستهدفات البيئية الوطنية، ومعرفة أبرز التحديات، والتعريف بالإستراتيجية الوطنية للبيئية، والأنظمة البيئية في المملكة، ومنجزات ومبادرات المملكة الوطنية والدولية في القطاع.

كما ناقشت الورشة أطر التعاون والتنسيق بين جهات المنظومة والقطاعات العسكرية؛ في مجال التوعية والتعليم البيئي، وتفعيل مبادرة التوعية البيئية، وأسبوع البيئة، والمناسبات البيئية الوطنية والدولية، واقتراح برنامج تدريبي «حماة البيئة»، ودبلوم حماية البيئة.

وأوصت الورشة بأهمية التكامل وتعزيز التواصل والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، المتعلقة بالحفاظ على البيئة وأهداف التنمية المستدامة.