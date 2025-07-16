بعد أن أعلنت المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) أسماء المقبولين والمقبولات رسمياً في مقاعد الدراسة بالجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد تعرض المنصة اعتباراً من (الخميس) الفرص الإضافية لمن لم يتم قبولهم كليّاً أو من تم قبولهم على رغبات غير رغبتهم الأولى.

وبينت وزارة التعليم أن الفرص الإضافية تمثّل المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال المنصة، وخلالها سيتلقى الطلبة إشعارات في حال توفرت لهم فرص أعلى، ويُتاح لهم أحد الخيارين: إما تأكيد القبول الجديد أو اختيار «لا أرغب وسأنتظر فرصة أفضل» خلال الفترة المحددة للفرص الإضافيّة. مشيرة إلى أن الفرص الإضافية تمنح وفق ترتيب الرغبات المدخلة مُسبقاً من المتقدمين والمتقدمات، ومن لم يتم قبولهم في أي من رغباتهم، وظهرت لهم رسالة تفيد بعدم وجود مقعد متاح وعليهم متابعة المنصة خلال فترة الفرص الإضافية، فقد تُتاح رغبات جديدة وفقاً للمقاعد الشاغرة الناتجة عن انسحاب بعض المتقدمين.