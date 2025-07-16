زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، مطار «شانغي» الذي يُعد أكبر مطار في سنغافورة، وذلك ضمن جدول أعمال أسبوع الطيران رفيع المستوى الذي تنظمه وزارة النقل بجمهورية سنغافورة. وتجول الدعيلج في مرافق وصالات المطار، مُطّلعًا على عمليات المطار ومنطقة إجراءات السفر، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة المطارات، واستمع لشرح عن الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي تُقدّم للمسافرين ومرتادي المطار، والطاقة الاستيعابية التي تغطي الخدمات، ومستوى التنظيم؛ بهدف تحسين كفاءة العمليات وتجربة المسافرين.وبحث خلال الزيارة، سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل: تبادل الخبرات في إدارة حركة الطيران، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية.يشار أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة وتوطين الطيران، وسبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة؛ لتعزيز معايير السلامة والكفاءة في قطاع الطيران المدني، وخطوط تصنيع الطائرات، وآخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة وإجراءات السلامة والبيئة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك في تحسين قدرات التصنيع والابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاع الطيران المدني.