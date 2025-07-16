حجّمت وزارة الحج والعمرة مخالفات شركات العمرة مبكراً؛ إذ أعلنت الوزارة، أمس (الأربعاء)، رصد مخالفات على 7 شركات عمرة، تمثلت في إسكان المعتمرين في مساكن غير مرخصة، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وكانت الوزارة أوقفت نشاط 4 شركات عمرة، وفرضت غرامات مالية بحقها وأحالت مسؤوليها للتحقيق.

ورصدت الوزارة قبل أسابيع عدة مخالفات على 7 شركات عمرة؛ تمثّلت في قصور تقديم خدمات النقل وفقاً لما هو متفق عليه في البرامج المعتمدة، وباشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وأوقفت نشاطها وتسييل ضماناتها البنكية لصالح تغطية تكاليف توفير خدمات النقل البديلة للمعتمرين المتضررين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وفق المستويات المعتمدة.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان حصول المعتمرين على حقوقهم كاملة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشددةً على عدم التهاون مع أي جهة تقصّر في التزاماتها التعاقدية أو تعرض سلامة المعتمرين للخطر.

ودعت جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، وضمان تقديم الخدمات المتفق عليها ضمن البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز تجربة المعتمرين، وتحقيق رضاهم خلال فترة إقامتهم في المملكة.