استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدداً من قيادات الوزارة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض خطط وأعمال الوزارة في المنطقة، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين من مشاريع تم تنفيذها وأخرى يجري العمل على تنفيذها، إلى جانب برامج التنمية الريفية، والإعانات الزراعية، وغيرها من المشاريع والأعمال التي تعكس حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمستفيدين في كافة مدن ومحافظات ومراكز منطقة تبوك، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي والمائي والبيئي في المنطقة.

ونوه سموه بما تحظى به منظومة البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام بالغين من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله، وما تعكسه المشاريع المنفذة في المنطقة من حرص القيادة على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية حاجات المواطنين، مؤكداً أهمية استمرار الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات كافة لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، لرفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، بما يضمن استدامتها.

من جهته، أعرب المهندس المشيطي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على متابعته المستمرة ومساندته الدائمة لأعمال ومشروعات الوزارة بالمنطقة، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، منوهاً بالدور الكبير لجائزة سموه للمزرعة النموذجية، التي أسهمت في تطور الزراعة بالمنطقة، وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين.