أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة فتح باب القبول في برنامج السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع للعام الجامعي 1447هـ، وذلك ضمن جهود الجامعة لتحقيق تعليم شامل وموائم، كإحدى ثمار إستراتيجية التحول البرامجي الأكاديمي.

ويأتي البرنامج انطلاقًا من توجه الجامعة لدعم منظومة التعليم للأبناء من ذوي الإعاقة، إذ يشترط للقبول أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (80 %) لخريجي معاهد الأمل للصم أو برامج الدمج، ولا يقل عن (70 %) لمدارس التعليم العام، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول المخصص لهذه الفئة واجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة القبول، مع ضرورة التفرغ التام للدراسة وإحضار ما يثبت الإصابة بفقدان سمعي أو صمم.

وأوضحت الجامعة أن مدة الدراسة في البرنامج عام دراسي واحد، ويشمل القبول الطلاب والطالبات، داعية الراغبين إلى زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة للاطلاع على التفاصيل وإتمام إجراءات التسجيل.