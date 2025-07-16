عقد مجلس الشورى، جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي.وأصدر المجلس، قراراً خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بتهيئة البنى التحتية في الوجهات المشمولة ضمن خطط الهيئة المستقبلية، داعياً الهيئة إلى وضع آلية لمواءمة التراخيص والرسوم للمنشآت التي يوجد بها مرافق ترفيهية.وأصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز الوطني للتفتيش والرقابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال الخطة الإستراتيجية للمركز.وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات المناط بها مهام التفتيش والرقابة؛ لدراسة التحديات التي تواجه الأفراد والقطاع الخاص.وأصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ، طالب فيه بالإسراع في إعادة تأهيل مناطق الشعب المرجانية المتدهورة في البحر الأحمر، والإسراع في توفير الحماية اللازمة لمناطق تعشيش السلاحف البحرية ذات الأهمية العالية بيئياً في البحر الأحمر.وطالب المجلس في قراره المؤسسة بإجراء مسوحات ميدانية لمرتادي شواطئ وجزر البحر الأحمر وتوظيف نتائجها في التوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، داعياً المؤسسة إلى تنويع مصادر مواردها الذاتية وتنميتها؛ لتحقيق الاستدامة المالية.وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وطالب مركز دعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير ممكناته التقنية دعماً لخطة التحول الرقمي، داعياً المركز إلى العمل على تحسين أدائه في مؤشر «صحة المنظمة» من خلال مواءمة نموذجه التشغيلي مع إستراتيجيته الجديدة، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتكامل الأدوار.كما طالب المركز بالتعاون مع الجهات المتخصصة الدولية؛ لتطوير قدراته التحليلية، وقياس أثرها في دعم القرار.وأصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ.وطالب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالانتهاء من إنجاز خطتها الإستراتيجية، داعياً الهيئة إلى تطوير آلية تضمن سرعة إجراءات التعاقد والتمديد لبرامج التشغيل والصيانة لخدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على حوكمة الإجراءات بين الجهات العاملة في نطاق عملها.الحفاظ على مكانةاللغة العربيةأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. ودعا المجمع لدراسة إنشاء مكاتب له داخل المملكة وخارجها.وطالب المجمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليكون المرجعية العلمية الوطنية المعتمدة لجميع المؤسسات اللغوية في المملكة، وإطلاق مبادرات وطنية، وبناء سياسات لغوية؛ للحفاظ على مكانة اللغة العربية، وتعزيز استخدامها، وترسيخ الهوية اللغوية.وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وطالب المجمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برنامج مرحلي لمعالجة تحدياته المتكررة، داعياً إلى التوسع في تقديم خدمات ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق للأفراد والجهات في جميع مناطق المملكة.خطة تنفيذيةلـ«أكاديمية السياحة»أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وطالب المجلس الأكاديمية بإعداد خطة تنفيذية مرحلية مرتبطة بالخطة الإستراتيجية للأكاديمية، تتضمن جداول زمنية، ومؤشرات أداء واضحة، داعياً في ذات القرار إلى دراسة إعداد برنامج لتوطين الوظائف الأكاديمية والإدارية.وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وطالب هيئة الفروسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات قطاع الفروسية الإستراتيجي.وناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1445 /‏‏‏ 1446هـ. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.