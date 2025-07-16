استعرض رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أنورا كومارا ديساناياكي، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبدالرحمن المرشد، العلاقات الإنمائية الوثيقة بين الجانبين الممتدة لنحو 45 عاماً، وبحث سبل تعزيز التعاون التنموي من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية؛ لتعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سريلانكا.جاء ذلك، خلال استقبال رئيس سريلانكا للمرشد، للمشاركة في افتتاح مشروع تطوير منطقة جامعة ويامبا، الذي يسهم الصندوق في تمويله بقيمة 28 مليون دولار، دعماً للقطاع التعليمي في مختلف المناطق السريلانكية.يذكر، أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية منذ 1981؛ التمويل لتنفيذ 15 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، لدعم قطاعات المياه والزراعة والنقل والمواصلات والصحة والتعليم، من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها 424 مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي المستدام في سريلانكا.