بحث مدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي، ومدير الأمن الوطني المراقب العام في الجمهورية الجزائرية علي بداوي، أوجه التعاون الثنائي في عدد من المجالات الأمنية، من بينها التدريب، ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتطوير قدرات الشرطة العلمية، والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى تبادل الخبرات والتنسيق المشترك.واطلع الفريق البسامي، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للمديرية العامة للأمن الوطني في الجمهورية الجزائرية، على إمكانات المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بمركز «شاطوناف»، واستمعوا إلى شرح حول آليات تحليل الأدلة الجنائية، إلى جانب زيارة مركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، والاطلاع على تقنيات المراقبة الذكية المستخدمة في دعم العمل الأمني الميداني.