دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في العاصمة التشادية إنجامينا، أمس، برنامج دول الساحل لتعزيز القدرات في محاربة الإرهاب في محطته الرابعة، وافتُتح البرنامج بكلمة ألقاها الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد سعيد المغيدي، أبان فيها أن إطلاق برنامج دول الساحل في جمهورية تشاد يمثل محطةً إستراتيجية جديدة في مسيرة التحالف لمواجهة الإرهاب والتطرف، عبر آليات متكاملة تشمل الجوانب الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، مؤكداً أن تضافر جهود الدول الأعضاء هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة طموحة أطلقها التحالف تشمل تنفيذ 90 برنامجاً تدريبياً لأكثر من 4,600 متدرب، إضافة إلى 20 برنامجاً توعوياً في 15 دولة، وقد نُفذ حتى الآن 25 برنامجاً بمشاركة 284 متدرباً من 26 دولة.من جانبه، ألقى وزير الأمن العام والهجرة بجمهورية تشاد، الفريق علي أحمد أغبش، كلمة نيابة عن وزير القوات المسلحة، أشاد بدور التحالف الإسلامي في دعم دول الساحل وتعزيز جهودها في محاربة الإرهاب وتمويله، وأكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الإرهاب وتمويله.وعد البرنامج من الركائز الأساسية في مواجهة الإرهاب؛ نظراً لما له من أثر بالغ في تجفيف منابع التمويلات غير المشروعة، التي تُستغل في دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة.وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بأهداف ومضامين ورشة العمل المصاحبة، التي تستمر على مدى يومين، وتهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير آليات عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتطبيق الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التكامل بين الأطر القانونية والأمنية في مجال محاربة الإرهاب.ويأتي هذا التدشين، إلى جانب ورشة العمل المصاحبة له، ضمن سلسلة الأنشطة المتخصصة التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في إطار برنامجه الإقليمي لدول الساحل، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء، وتطوير خطط وإستراتيجيات فعالة وشاملة لمحاربة الإرهاب.