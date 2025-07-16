نظّمت بلدية محافظة النماص، فعالية «الفرق الشعبية»، في قرية المدانة التراثية بمركز وادي زيد، ضمن فعاليات صيف النماص 2025، بمشاركة مميزة من فرقة رجال الحجر للفنون الشعبية، التي قدّمت عروضاً فلكلورية تنوّعت بين فنون «المدقال» و«العرضة» و«اللعب»، وسط حضور جماهيري واسع من الزوار والمصطافين. وأوضح رئيس الفرقة عوض بن زهرة الزيداني، أن مشاركة الفرقة تأتي ضمن خطة صيفية شاملة تهدف إلى إحياء الفنون الشعبية في عدة مواقع بالمحافظة، مشيراً إلى أن فرقة «رجال الحجر» تأسست قبل أكثر من 35 عاماً، وتحظى باعتماد رسمي، وقدّمت خلال مسيرتها العديد من المشاركات الوطنية في مناسبات رسمية داخل المملكة وخارجها. وتُعد هذه الفعالية واحدة من سلسلة فعاليات تنظمها بلدية النماص بالتعاون مع أمانة منطقة عسير، لتعزيز الجذب السياحي والثقافي في المحافظة، وتسليط الضوء على مكنونات التراث المحلي خلال موسم الصيف.