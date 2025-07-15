جدّدت رابطة العالم الإسلامي التأكيد على التضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية حكومةً وشعباً، تجاه كلِّ ما يهدِّد أمنها واستقرارها وسيادتها، وفي مواجهةِ محاولات زرع الفتنة بين مكوّناتها، والتدخل في شؤونها الداخلية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، أعربت الرابطة عن دعمها جهود الحكومة السورية لحماية الشعب السوري بجميع مكوّناته، والمحافظة على السّلم الأهلي، وبسط سيادة القانون في البلاد.

كما أدانَت الرابطة اعتداءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، وانتهاكاتها المتواصلة لكلّ القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.