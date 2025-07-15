دشَّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، المعرض الأول للصحة السكانية في فرع وزارة الصحة بالمنطقة، وذلك ضمن برامج فرع وزارة الصحة؛ التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة وصولاً لمجتمع صحي وحيوي.

واطّلع على مهمات وبرامج الصحة السكانية أحد مشاريع التحول الصحي التي تهدف إلى معرفة حاجات السكان ورفع جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الافتراضي، كما أطلق مشروع المسح الصحي العالمي للمملكة 2025، الذي يستهدف في منطقة نجران 656 أسرة من مختلف المحافظات؛ ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات صحية متكاملة.

ويشمل المسح الصحي فحص عددٍ من الأمراض المزمنة، من بينها: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وقياس النظر، ومعدلات النشاط البدني، والطول والوزن، وفحوصات الدم.

وتعزيزاً للدور الوقائي، أطلق أمير نجران قافلة الأمير جلوي التوعوية؛ التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، والتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة ومعرفة الأرقام الحيوية، التي تستهدف الأماكن العامة والمولات.

كما دشّن أمير نجران مرصد الصحة السكانية بمنطقة نجران، الذي يمثل منصة معلوماتية متقدمة لرصد المؤشرات الصحية وتحليلها، في خطوة تسهم في دعم التخطيط الصحي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.