دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مبادرة «ما يفقد لا يُسترد»، التي ينفذها فرع وزارة الصحة بجازان بهدف تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من أمراض العيون والحفاظ على نعمة البصر.

وتستهدف المبادرة، التي دُشِْنَت بحضور مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، شرائح المجتمع كافة، من خلال برامج توعوية ميدانية تشمل الجهات الحكومية والمجمعات التجارية والمدارس، وتستمر حتى نهاية عام 2025.

وتتضمن المبادرة أركانًا لفحص حدة الإبصار، وعيادات تشخيصية متخصصة، وجلسات استشارية مع نخبة من الأطباء، إلى جانب عروض مرئية وتثقيفية تسلط الضوء على أخطر أمراض العيون مثل «الجلوكوما»، واعتلال الشبكية السكري، وأمراض الشبكية الوراثية، وأهمية الكشف المبكر عنها.

ووفقاً لفرع وزارة الصحة بجازان، فإن هذه المبادرة تأتي ضمن جهوده لنشر ثقافة الوقاية وتعزيز الفحص الدوري للعيون، انطلاقًا من الإيمان بأن البصر نعمة ثمينة و«ما يفقد لا يُسترد».

على صعيد آخر، كرّم أمير منطقة جازان فريق عمل منصة الالتزام بالإمارة بمناسبة حصول إمارة جازان على نسبة (100%) في مؤشر «جودة البيانات الوظيفية» بمنصة «التزام» للربع الثاني من عام 2025.

وعبر المكرمون عن شكرهم لأمير المنطقة على دعمه المتواصل لفريق عمل المنصة.