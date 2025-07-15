زار وفد منظومة التقنية والابتكار والفضاء، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ أبرز الشركات والمراكز البحثية البريطانية الرائدة في مجالات التقنية العميقة والاتصال الفضائي، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات والاجتماعات الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وزار الوفد شركة «Wayve»، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ اطّلع على الجيل الجديد من حلول التنقل الذكي «AV2.0»، وزار شركة «Automata Technologies»، المتخصصة في أتمتة المختبرات باستخدام الروبوتات، واطّلع على منصة «LINQ» التي توظف الذكاء الاصطناعي لتسريع البحوث والتشخيصات المخبرية، في خطوة تفتح آفاق التعاون في تقنيات الرعاية الصحية الرقمية والأبحاث الحيوية.

والتقى الوفد قيادات كل من «Catatpault»، إذ ناقش آفاق الشراكة في دعم الشركات الناشئة، وتسريع تبني التقنيات العميقة، وتمكين المبتكرين السعوديين، وعقد اجتماعاً مع شركة «OneWeb»، المتخصصة في توفير خدمات الاتصال عريض النطاق عبر أقمار صناعية في المدار الأرضي المنخفض «LEO»، إذ ناقش الطرفان مشاريع الربط عالي السرعة للقطاعات الحيوية، وفرص الشراكة لتطوير حلول اتصال متقدمة تدعم منظومتي الابتكار والفضاء، وتمكّن من تطوير الخدمات في مجالات النقل والطاقة والصناعة والتعليم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المملكة لتوطين التقنيات المستقبلية، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتقنية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.