تشارك مدينة «بريدة المبدعة» في مهرجان المدن المبدعة الدولي لفنون الطهي 2025م الذي انطلق أخيراً، وتستضيفه مدينة ماكاو الصينية خلال الفترة من 11 إلى 20 يوليو الجاري، بهدف تجسيد دور بريدة في توظيف الموروث والإبداع ضمن خططها التنموية، وتعزيز مكانتها كمدينة مبدعة في شبكة اليونسكو.

وكان أمير منطقة القصيم رئيس المكتب التنفيذي لبريدة المبدعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، قد وجه بأهمية دعم مثل هذه المشاركات، مع تأكيده على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة، والمخرجات الملموسة التي أنتجتها رؤية 2030 التي تتمثل في تمكين قطاع السياحة والضيافة، وخلق الآفاق الممتدة لفرص التبادل التجاري والثقافي، الذي يعكس الثراء المتنوع للهوية الوطنية، مشيراً إلى أن تلك المناسبة فرصة حقيقية لإبراز التنوع الإبداعي الذي تمتاز به المنطقة، خصوصاً مدينة بريدة المبدعة.

وبين أمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا أن هذه المشاركة تأتي بعد موافقة أمير منطقة القصيم رئيس المكتب التنفيذي لبريدة المبدعة، استكمالاً لمتطلبات الإدراج، في إطار تعزيز حضور المملكة الفاعل في المحافل الدولية، وضمن أهداف شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وإبراز الثقافة السعودية وتراثها عالمياً.

وأوضح الحنايا أن هذه المشاركة تأتي للقيام بالدور الفني والتنفيذي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة بهيئة فنون الطهي، مضيفاً أن غرفة القصيم أنهت كافة استعداداتها للمشاركة، وحرصت على توفير جميع المتطلبات لضمان حضور مشرف يعكس مكانة المملكة، ويعزز حضور مدينة بريدة في المشهد الإبداعي العالمي.

ورفع الحنايا شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه وتوجيهه المستمر ورعايته هذا المنجز الإبداعي، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي ضمن سلسلة جهود الغرفة في خدمة التنمية الاقتصادية والثقافية ودعم ملف بريدة المبدعة.

من جانبه، أكد المسؤول التنفيذي لبريدة المبدعة لدى اليونسكو سليمان القفاري أن مشاركة بريدة في مهرجان المدن المبدعة الدولي لفنون الطهي 2025 في مدينة ماكاو الصينية، تأتي بدعم من غرفة القصيم، وبمشاركة ممثلين من هيئة فنون الطهي، مبيناً أن هذا الحضور يُجسد دور المدينة في توظيف الموروث والإبداع ضمن خططها التنموية، وتعزيز مكانتها كمدينة مبدعة في شبكة اليونسكو، من خلال تمكين الطهاة والفنانين الثقافيين، ودعم الأسر المنتجة، والارتقاء بجودة الحياة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن المشاركة تمتد لحضور عدد من الفعاليات المتخصصة، من أبرزها المنتدى الدولي لفنون الطهي، واجتماع تبادل الخبرات بين المدن الأعضاء، واجتماع مدن فنون الطهي، إضافة إلى اللقاءات الثنائية والاجتماعات الجانبية، التي تسهم في بناء شراكات دولية، وتعزيز العمل الجماعي ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة.