طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية التاسعة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء إطار وطني موحد لاعتماد المراكز في القطاع الحكومي والخاص التي تقدّم الخدمات النفسية والاجتماعية، ورصد ومتابعة جميع تطبيقات الاستشارات النفسية العاملة في المملكة، والمشاركة في الإشراف عليها، والتنسيق مع وزارة الصحة، للمشاركة في برنامج التوعية الصحية المدرسية.ودعا المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للقيام بدراسة احتساب برنامج إعداد المعلم ضمن معايير القبول في الوظائف التعليمية.وطالب شوريون بوضع حوافز ومميزات للأطباء ذوي التخصصات الطبية الدقيقة للعمل في المناطق الطرفية.البوعينين لوزارة الرياضة: الحوكمة والخصخصة ضرورةأكد عضو المجلس فضل بن سعد البوعينين، أن حوكمة القطاع الرياضي، إدارياً ومالياً، من التحديات الكبرى، التي لم تستطع الأندية تجاوزها. وعدّ الاستدامة المالية والحوكمة من أهم أهداف المشروع الرياضي، وطالب بتحقيق كفاءة الإنفاق في الأندية الرياضية، ويعزز الأثر المستدام على إنشاء الأكاديميات، واحتضان المواهب الوطنية التي تُغذي المنتخبات السعودية وتحقق البطولات في المنافسات القارية والدوليةوتطلّع إلى تنظيم كأس السوبر السعودي في المدن السعودية لتنشيط الحركة السياحية ويمكن لمدينتي أبها والطائف استضافة منافسات البطولة، ما يدعم اقتصاديات المدينتين، ويحفز السياحة الداخلية، ويسمح للمشجعين السعوديين والخليجيين مشاهدة منافساتها .ولاحظ تأخر الوزارة في تنفيذ ملف خصصة الأندية الرياضية، فالوزارة مطالبة بسرعة إنجاز هذا الملف>عريشي لوزارة الصحة: حفّزوا أطباء المستشفيات الطرفيةعدّت عضو المجلس الدكتورة عائشة بنت علي عريشي، في مداخلتها على تقرير وزارة الصحة قرابة 73 من المستشفيات التي حققت المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى «متواضعة» وإن كانت النسبة أعلى من القيمة المستهدفة خلال عام التقرير، وطالبت الوزارة برفع سقف توقعاتها ومضاعفة جهودها لتلبي جميع المستشفيات المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى.ولاحظت أن رتبة طبيب نائب تمثل أعلى نسبة، وأقل نسبة توطين، وتطلعت إلى أن يسهم تدشين مستشفى جازان التخصصي في النهوض بالقطاع الصحي في المنطقة، وتقليل نسبة الإحالات للحالات الحرجة والأمراض المستعصية، وتكاليف النقل والطيران التي تتكفل بها الحكومة. وطالبت عريشي بإيلاء المناطق الطرفية مزيداً من الاهتمام، وأهمها الكفاءات الطبية والكوادر المتخصصة، واقترحت دراسة وضع حوافز للكوادر الصحية التي تعمل في المستشفيات التخصصية بالمناطق الطرفية.