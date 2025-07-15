التأهيل المهني ورفع كفاءة الممارسين في هيئة المحاسبين. (هيئة المحاسبين)
التأهيل المهني ورفع كفاءة الممارسين في هيئة المحاسبين. (هيئة المحاسبين)
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سجّلت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إقبالاً متزايداً على الشهادات المهنية خلال النصف الأول من 2025، وبلغ عدد المتقدمين للاختبارات 9119 متقدماً في مختلف الشهادات. وتصدَّر اختبار الزمالة قائمة الشهادات في عدد المتقدمين، إذ بلغ عدد المتقدمين خلال النصف الأول من 2025 نحو 4989 متقدماً، يليه اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة بـ2081 متقدماً، ثم اختبار فني المحاسبة الذي تقدم له 1582 متقدماً، كما تقدم لاختبار فاحص احتيال مالي ما مجموعه 379 متقدماً، في حين بلغ عدد المتقدمين لاختبار معايير المحاسبة للقطاع العام 88 متقدماً.

ويأتي الإقبال في ظل سعي الهيئة إلى التحسين المستمر لإجراءات التأهيل المهني ورفع كفاءة الممارسين في القطاع.

وتعمل الهيئة على تطوير مستمر لمنظومة الشهادات المهنية، ومن ذلك إعادة هيكلة اختبار الزمالة الذي سيبدأ تطبيقه بصيغته الجديدة اعتباراً من الدورة الثالثة لعام 2025.
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