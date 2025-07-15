‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، في مكتبه بمكة المكرمة رئيس مركز الحضارة الإسلامية بمجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان الدكتور فردوس فريدونوفيتش عبد خالقوف، والوفد المرافق له.ونوّه العيسى، بأهميّة المركز في إبراز الحضارة الإسلامية، لاسيّما في مواجهة المفاهيم الخاطئة والظواهر السلبيّة.من جانبه، عبّر مدير المركز، بِاسم جمهورية أوزبكستان، عن اعتزازه وفخره بجهود رابطة العالم الإسلامي في الداخل الإسلامي، والمكانة والحفاوة الدولية اللتين تَحظى بهما، منوّهاً بخطاب الأمين العام في تمثيله للشعوب الإسلامية، في أول احتفاءٍ أُممي باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، وذلك بمقرّ الأمم المتحدة، بدعوة من جمعيّتها العامة.