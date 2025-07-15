كشف المحامي والمستشار القانوني بدر فرحان الروقي، لـ«عكاظ»، أن إنشاء ملصقات كصورة صديق أو أي شخص ونشرها في مجموعات الواتساب أو السناب أو أي من منصات التواصل الاجتماعي بداعي «الطقطقة» والتندر، دون إذن مكتوب منه، يعتبر فعلاً مجرماً بموجب النظام.وقال: إن هذه المخالفة تأتي وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية، إذ إن النشر في «القروبات» بهذا الفعل يعتبر تشهيراً يعاقب عليه القانون. وأشار الروقي في حديثه، إلى تعميم النيابة العامة الذي يؤكد أن هذه المخالفة تصل عقوبتها إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفي ظل التطور التكنولوجي والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من المهم فهم القوانين واللوائح التي تنظم استخدام هذه الوسائل، حتى لا يتعرض مرتكبوها للسجن والغرامة سواء بجهل أو عن قصد، خصوصاً في جوانب التشهير.ولفت المحامي الروقي إلى أن العقوبات تهدف لحماية حقوق الأفراد وضمان عدم انتهاك خصوصيتهم، ويعتبر هذا الإجراء رادعاً لضمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مسؤولة واحترام حقوق الآخرين.وبين، أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يغامرون بانتهاك خصوصية الآخرين، ما يعرضهم للمساءلة القانونية.