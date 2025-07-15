دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، خلال استقباله وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ونائبته الأميرة هيفاء بنت محمد، وعدداً من مسؤولي الوزارة، فعاليات «صيف الطائف 2025»، خلال زيارتهم المحافظة ضمن برنامج «صيف السعودية».

وثمّن محافظ الطائف ووزير السياحة في مستهل اللقاء ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من دعمٍ لا محدودٍ للقطاعات والجهات كافة من أجل الارتقاء بالخدمات في كل مناطق ومحافظات المملكة، ودعمها المتواصل للنهوض بقطاع السياحة الواعد.

وأوضح وزير السياحة أن الزيارة تأتي في إطار برنامج «صيف السعودية» الذي يهدف لتطوير الوجهات السياحية الصيفية في المملكة، إضافة لإثراء تجربة السائح والارتقاء بالخدمات المقدمة، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها محافظة الطائف، كأحد أهم الوجهات السياحية البارزة في المملكة.

من جانبه، أشاد محافظ الطائف بالجهود التي تبذلها منظومة السياحة لتطوير القطاع السياحي في المملكة، مؤكداً استعداد المحافظة للتعاون والتنسيق مع الوزارة، من أجل استغلال الإمكانات الكبيرة التي تحظى بها المدينة، وحرصه على تعزيز العمل المشترك من أجل فتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع السياحة، والاستفادة من المواقع السياحية المتعددة التي تحتضنها المحافظة، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تطور القطاع السياحي بالطائف، منوهاً بجهود وزارة السياحة لتمكين أبناء وبنات الوطن في القطاع السياحي.