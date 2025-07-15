نفذت وزارة الداخلية أمس حُكم القتل تعزيراً في علي علوي محمد العلوي - سعودي الجنسية - وقالت في بيانها الصادر: إن حكم القتل تعزيراً جاء نتيجة إقدام الإرهابي العلوي على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي يهدف إلى الإخلال بالأمن ودعمه الأعمال الإرهابية، وتستره على عددٍ من المطلوبين أمنياً، والسفر إلى الخارج وتدربه على تصنيع الأسلحة والمتفجرات؛ بهدف استخدامها للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وإن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه والتحقيق معه الذي أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.