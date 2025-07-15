أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية نهر النيل السودانية الدكتورة تهاني ميرغني، بالدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لاسيما في أوقات الأزمات والكوارث الإنسانية.وأثنت، خلال تدشين مشروع توزيع ألف سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجاً بالولاية، الذي نفذته الندوة العالمية للشباب الإسلامي، على الدور الكبير الذي تضطلع به الندوة العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الأحداث في السودان وشح الغذاء فيها، مشيدةً بمبادراتها التنموية المتنوعة التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والشباب والإغاثة.وأكدت، أن هذه الجهود تُجسد روح التضامن الإنساني في أبهى صوره.وأوضح مدير مكتب الندوة في السودان الدكتور محمد الحبر، أن برنامج السلال الغذائية يستهدف المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً، ومن ذلك مناطق اللجوء والنزوح.