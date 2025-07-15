زار مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أمس، المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، والتقى مدير الأمن الوطني المراقب العام علي بداوي.

وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي في عدد من المجالات الأمنية من بينها التدريب، ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتطوير قدرات الشرطة العلمية، والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى تبادل الخبرات والتنسيق المشترك.

واطّلع الفريق البسامي والوفد المرافق على إمكانات المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بمركز «شاطوناف»، واستمع إلى شرح حول آليات تحليل الأدلة الجنائية، إلى جانب زيارة مركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، والاطلاع على تقنيات المراقبة الذكية المستخدمة في دعم العمل الأمني الميداني.