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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.

وقال الملك في برقيته: «علمنا بنبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السابق محمد بخاري ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لرئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السابق محمد بخاري ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

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