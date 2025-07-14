استقبل أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.ونوه خلال الاستقبال بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله؛ لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية.من جهته، قدّم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره وتقديره لأمير منطقة نجران، على دعمه واهتمامه والتعاون الدائم بين إمارة المنطقة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤكداً أهمية تعميق دور بناء مفاهيم النزاهة وتعزيز قيّمها للمجتمع، وإبراز جهود المملكة في محاربة الفساد.