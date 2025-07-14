افتتح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، مبنى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديد، في إطار اهتمام أمير المنطقة بتطوير بيئة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من سكان المنطقة.

ولدى وصوله إلى المبنى، كان في استقباله مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، الذي قدّم شرحاً عن المشروع الواقع على مساحة 14.700 متر مربع، وتتجاوز قيمته الإنشائية 24.5 مليون ريال، ويتكون من ثلاثة طوابق، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 350 موظفاً.

عقب ذلك، شاهد أمير جازان عرضاً مرئياً سلّط الضوء على الهيكل التنظيمي للفرع، ومهمات الإدارات، وطبيعة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مجالات العمل، والتنمية، والضمان، والرعاية.

واطّلع أمير المنطقة، خلال جولته في أرجاء المبنى، على المرافق الحديثة، مستمعاً إلى شرح عن خدمات مركز خدمة العملاء، التي تشمل تقديم الدعم للمستفيدين من خلال الاتصال الاستباقي ومبادرة المواعيد الافتراضية، التي تتيح الوصول السريع والفاعل للخدمات دون الحاجة إلى الحضور المباشر، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمة، وتحسين تجربة المستفيد.

وأشاد أمير جازان بما شاهده من جهود واضحة ومبادرات نوعية تُسهم في تعزيز جودة الأداء وتحقيق رضا المستفيدين، مشدداً على أهمية تهيئة مقرات الجهات الحكومية بما يلبي تطلعات المواطنين، مؤكداً أهمية استمرار التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة.

من جانبه، عبّر المهندس أحمد القنفذي عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على دعمه وتشريفه، مشيراً إلى أن تدشين المبنى الجديد يُعد خطوة إستراتيجية نحو تقديم خدمات احترافية في بيئة عملية حديثة تتوافق مع أهداف الوزارة ورؤية المملكة 2030.