اطَّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على الملف التعريفي لمهمات وأهداف الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، والخدمات التي تقدمها ومنجزاتها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، رئيس الجمعية السعودية للإعلام والاتصال الدكتور علي بن ضميان العنزي، يرافقه مدير المناطق الجنوبية بالجمعية الدكتور عبدالله آل مرعي، وممثل الجمعية بالمنطقة علي بن حمد آل شرية.

ونوَّه أمير منطقة نجران بالجهود التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للإعلام بجميع وسائله في النهوض به لمستويات احترافية، ونقل ما تتمتع به المملكة من نهضة تنموية وحضارية وثقافية، وما يتحلى به المجتمع من قيم وأخلاق حميدة، بما يواكب المنجزات الوطنية على جميع الأصعدة، ويعمل على إبراز المقدرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإظهار الصورة المشرقة للمملكة داخلياً وخارجياً، مشدداً على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية في كافة المنتجات الإعلامية.

من جانبه، ثمَّن الدكتور العنزي دعم واهتمام أمير المنطقة بتمكين المؤسسات النوعية، وتحفيز المبادرات التنموية، مؤكداً حرص الجمعية على تعزيز حضورها في كافة مناطق المملكة؛ لترسيخ رؤيتها الوطنية في تطوير قطاع الإعلام والاتصال.

من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

ونوه خلال الاستقبال بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله؛ لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية.

من جهته، قدّم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره وتقديره لأمير منطقة نجران، على دعمه واهتمامه والتعاون الدائم بين إمارة المنطقة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤكداً أهمية تعميق دور بناء مفاهيم النزاهة وتعزيز قيّمها للمجتمع، وإبراز جهود المملكة في محاربة الفساد.