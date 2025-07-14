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- المملكة تعيد تعريف العلاقة مع الطبيعة

- أنظمة ذكية للري تفجر ثورة خضراء

- لقاء التكنولوجيا بالأرض زاد المحاصيل 50%

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كانت الرمال تمتد إلى ما لا نهاية في قلب الصحراء السعودية، قبل أن تبدأ قصة تحول استثنائية، تروي كيفية اندماج التكنولوجيا مع الطبيعة بهدف تحويل الصحراء القاحلة إلى مساحات زراعية غناء، وذكية، ومستدامة، تعكس رؤية المملكة 2030 في بناء مستقبل أكثر خضرة وأملاً.

الجغرافيا السعودية القاسية التي تشهد هيمنة الصحراء على المساحة لم تمنع المملكة من إطلاق مبادرات طموحة تسعى لتحويل 40% من أراضيها الصحراوية إلى مناطق خضراء بحلول عام 2030، في مشروع يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بأبرز التقنيات المتجددة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، عبر تحسين كفاءة استهلاك المياه والإنتاج الزراعي.

تقوم هذه المشاريع على فكرة الاعتماد على أنظمة الري الذكية عبر استخدام تقنيات متطورة لتحليل التربة والبيانات المناخية، الأمر الذي يكفل تقليل استهلاك المياه إلى النصف تقريباً مقارنة بالطرق التقليدية، وتعتمد في تشغيلها على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يضمن استدامة الموارد ويحد من البصمة الكربونية في آن معاً.

وشهدت المحاصيل الزراعية زيادة وصلت إلى 50% خلال الأعوام الماضية بحسب تقارير صادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ما يشير إلى نجاح التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات المناخية كندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية المتكررة، مسجلة زيادة ملموسة في إنتاج المحاصيل الزراعية، وصلت إلى 50% خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتجمع التجارب الزراعية التي تجري في نيوم والربع الخالي بين تقنية الاستشعار عن بعد والزراعة الرأسية، بهدف تحسين إدارة الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المتاحة، ذلك أن المبادرات الحديثة تعتبر التكنولوجيا مفتاح حل مشكلات البيئة وتحدياتها المستقبلية.

وتأتي التقلبات المناخية غير المتوقعة مع البنية التحتية للتقنيات المتطورة في المناطق النائية كتحديات بارزة في ظل البيئة الصحراوية القاسية، إلا أن التعاون بين جهات حكومية ومراكز بحثية وشركات ناشئة أسهم في خلق حزمة حلول مبتكرة، من بينها أنظمة حماية تقنية من العواصف الرملية وأجهزة رقمية تضبط الري بدقة وفقاً للحاجة.

إن هذا الطموح لا ينحصر في كونه تطوراً بيئياً فحسب، بل هو تحول يعيد صياغة الإنسان بأرضه التي كانت قاحلة في الماضي، وتحولت اليوم إلى مصدر حياة وازدهار، الأرض التي تحتضن جيلاً حديثاً من المزارعين الأذكياء والباحثين النبغاء، تقودهم الرغبة في الابتكار والسعي إلى الاستدامة.

ومن عمق هذه المبادرات الوطنية يولد اقتصاد ينبض بالحياة، ليعيد رسم خارطة الطبيعة، ويعيد معها صياغة خارطة الاقتصاد الوطني، ليجعل من الواحات الذكية مراكز إنتاج حيوية، تلعب دورها الوطني في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الذي كان دوماً العمود الفقري للاقتصاد السعودي. وتذهب الدراسات الاقتصادية إلى إمكانية رفع الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 30% خلال العقد المقبل عبر تطوير الزراعة الذكية وتقنيات الاستدامة، الأمر الذي يخلق آلاف فرص العمل الجديدة في الريف ومناطق ازدهار الصناعات الزراعية والتقنيات الجديدة، ما يشرع الباب أمام اقتصاد دائري مستدام يربط الإنتاج والاستهلاك المحلي ويخفض استيراد الغذاء ويعزز الأمن الغذائي الوطني.

الاستثمار السعودي الذكي في الطاقة المتجددة والمشاريع الزراعية الحديثة ذو عائد إيجابي على الاقتصاد الوطني، لكونه يستقطب رؤوس أموال محلية وعالمية، تدعم عجلة الابتكار والتقنية، وتوجد بنية تحتية قوية تجعل المناطق الصحراوية مراكز نمو اقتصادي تنافسية، ما يجعل المملكة لاعباً مهماً في الأسواق التقنية والزراعية الدولية. الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الساعية لخلق اقتصاد متنوع ومستدام، تشمل ثرواته القطاعات الجديدة الواعدة. ففي كل نبتة تُزرع، وفي كل قطرة ماء تُدار بذكاء، يتراءى مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر، يحفظ للأجيال القادمة أرضاً زاخرة بالحياة والفرص. ففي هذا المشهد الصحراوي المتجدد تكتب المملكة فصلاً جديداً في رحلتها نحو التنمية المستدامة، محافظةً على هويتها ومواردها، بينما تنظر بثقة إلى مستقبل أخضر يمزج بين عبقرية التكنولوجيا وروح الأرض.