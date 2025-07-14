نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي ضمن برنامج «سمع السعودية» في مدن تونس العاصمة، والمنستير، وصفاقس بجمهورية تونس، المقام خلال الفترة من 6 يونيو وحتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 27 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 52 عمليةً لزراعة القوقعة السمعية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء المعمورة.