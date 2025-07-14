زار وزير السياحة أحمد الخطيب محافظة الطائف في مستهل جولاته الميدانية في وجهات برنامج «صيف السعودية 2025»، الذي انطلق أخيراً تحت شعار «لوّن صيفك». وشملت الزيارة جولة على عدد من المعالم السياحية في الطائف، لمتابعة وتقييم كل ما يتعلق بتجربة السائح، والوقوف على الإمكانات المتوفرة للزوار، إلى جانب الإشراف على جودة الخدمات المقدمة.وعبَّر الوزير عن سعادته بزيارة مدينة الطائف والتجول في مرافقها السياحية، مشيداً بما تحظى به من طبيعة ساحرة واعتدال مناخي يؤهلها لأن تصبح من أبرز الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة، وثمَّن جهود العاملين بالقطاع السياحي في تقديم خدمات متميزة تعكس الصورة الإيجابية للسياحة في المملكة.وأكد أن الكوادر الوطنية تمثل الركيزة الأساسية في تطوير القطاع، مشيراً إلى توفير برامج التدريب والتمكين لرفع كفاءة العاملين وتعزيز فرص التوظيف في مختلف المسارات السياحية.وكشفت بيانات القطاع السياحي في الطائف أن عدد السياح المحليين والدوليين الذين زاروا المدينة خلال العام 2024 تجاوز 3.6 مليون سائح، بزيادة 9% مقارنة بالعام 2023، وسجلت إجمالي إنفاق سياحي سنوي بقيمة 3.4 مليار ريال، فيما وصل عدد التراخيص الصادرة للمنشآت السياحية إلى 266 ترخيصاً، وبلغ عدد الغرف الفندقية 10,220 غرفة مع نهاية يونيو 2025.