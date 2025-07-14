يضع خريجو وخريجات الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات قبول للالتحاق بالجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد (الثلاثاء) و (الأربعاء) عبارة «تأكيد» على الرغبات والتخصصات التي تم ترتيبها خلال اليومين الماضيين.وبينت منصة «قبول» أنه في حال تم قبول الطلبة المتقدمين في رغبتهم الأولى يُعد نهائيّاً، ولا تُتاح لهم فرص إضافية لاحقاً، وعند الضغط على «تأكيد» القبول ستظهر نافذة لتأكيد القبول النهائي، وبمجرد التأكيد سيتم حجز المقعد الدراسي في التخصص، ويُتاح للطلبة المقبولين إلغاء القبول إلا أن ذلك يؤدي إلى فقدان المقعد وعدم إمكانية التقديم على أي فرصة إضافية. ولفتت المنصة إلى أنه يجب التأكد من عدم الرغبة في المقعد المخصص قبل تأكيد إلغاء القبول، وأوضحت أن الفرص الإضافية تمثّل المرحلة الرابعة والأخيرة التي ستكون خلال الفترة من الـ17 وحتى الـ26 من شهر يوليو الجاري، وفيها يتلقى المتقدمون إشعارات في حال توفرت لهم فرص أعلى، ويُتاح لهم أحد الخيارين: إما تأكيد القبول الجديد أو اختيار «لا أرغب وسأنتظر فرصة أفضل» خلال الفترة المحددة للفرص الإضافيّة.