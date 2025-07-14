حققت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة «تيليجرام» خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025 إزالة 30,846,485 مادة متطرفة، وإغلاق 1,254 قناة متطرفة، وذلك في إطار التعاون المستمر للتصدي للتطرف الرقمي ومكافحته.وبناءً على نتائج الربع الثاني يرتفع إجمالي المواد المتطرفة التي تمت إزالتها منذ بداية التعاون المشترك بين «اعتدال» و«تليجرام» في فبراير 2022 حتى نهاية يونيو 2025 إلى 207,604,942 مادة متطرفة محذوفة، إضافة إلى إغلاق 17,455 قناة متطرفة.