ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، مع مجموعة من المبتكرين وطلبة الدراسات العليا من الكفاءات الوطنية في العاصمة لندن، دعم جهود المبتكرين والباحثين ضمن الأولويات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار، وتوظيف الإمكانات البحثية في تطوير حلول نوعية تدعم رؤية المملكة 2030. وأكد دور الكفاءات السعودية بالخارج في الإسهام بمنظومة الابتكار المحلية، وتمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية.جاء اللقاء، الذي جمع الوزير السواحة ومجموعة من المبتكرين وطلبة الدراسات العليا، ضمن زيارته إلى المملكة المتحدة، والذي حضره نائب الوزير المهندس هيثم العوهلي، والمشرف العام المكلف على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور سلطان بن سعيد، إلى جانب عدد من قيادات منظومة الابتكار.