تقديم الخدمات العلاجية للمستفيدين.
تقديم الخدمات العلاجية للمستفيدين.
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قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ278 مستفيداً خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 1 يوليو 2025.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 165 مستفيداً، وعيادة الطوارئ 47 حالة، وعيادة الباطنية 61 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 90 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ249 مريضاً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 12 شخصاً.
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