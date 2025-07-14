شدّدت وزارة التعليم على سد الاحتياج التعليمي داخل القطاع في حالة وجود عجز في المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد من خلال المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية.وبيّنت في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم أن سد العجز يتم بدءاً من أمين مصادر التعلم، ثم معلم الموهوبين، ثم رائد النشاط، ثم الموجه الطلابي، ثم وكيل المدرسة، ثم مدير المدرسة، ثم المشرف التربوي من مشرفي الإدارات والأقسام، مع أهمية مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية بعد استيفاء أنصبة معلمي التخصص 5 إلى 8 حصص صفية حسب التخصص، إضافة إلى المهمات الإشرافية المسندة إليه.وأكدت الوزارة في ضوابط وإجراءات الموارد البشرية في إدارات التعليم أن يتم سد الاحتياج التعليمي والموازنة بين شاغلي الوظائف التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة ونوع التعليم بما يتوافق مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم بنقلهم للمصلحة التعليمية، وفي حال وجود عجز في برامج ذوي الإعاقة يتم تسديد الاحتياج التعليمي من معلمي التخصصات الأخرى من ذوي الإعاقة، فإن لم يتوفر فمن معلمي التعليم العام الذين لم تكتمل أنصبتهم، أما معلمو ذوي الإعاقة الذين لم تستكمل أنصبتهم في فصول ذوي الإعاقة فيسند لهم نصاب في التعليم العام حسب رتبهم داخل المدرسة.وأشارت الوزارة إلى الاستفادة من وفر المعلمين مع مراعاة تخصصات الوفر بنقلهم لتدريس مواد الخطط الجديدة (التفكير الناقد، المهارات الحياتية، النشاط... إلخ) وفق الملحق في جميع المراحل الأقرب فالأقرب، وفي حال التساوي تكون الاستفادة وفق المفاضلة واستكمال إجراءات التكليف أو النقل بالمفاضلة لشاغلي الوظائف التعليمية في النظام الإلكتروني المعتمد ويعاد توجيه المنهى تكليفه من التشكيلات المدرسية والإشرافية والعائدين من التسرب بجميع أنواعه للمدارس وفق سد الاحتياج التعليمي والموازنة في أنصبة المعلمين في نفس القطاع، مشيرةً إلى أنه في حال تأخر أو رفض تنفيذ المعلم للتكليف أو النقل يتم تكليف معلم آخر مؤقتاً لضمان عدم تأخير وتعطيل المنهج الدراسي خلال مدة يوم دراسي، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالمعلم رافض التكليف أو النقل وتطبيق الإجراءات النظامية.وأوضحت أن معلم التدريبات السلوكية ومعلم الصعوبات ومعلم تدريبات النطق يكلف بالتدريس في المرحلة الابتدائية وفق رتبته وتسديد مدارس تعليم الكبار من الكوادر التعليمية وفق الخطط الدراسية المعتمدة مع الاستفادة من تطبيق آليات الإدارة العامة لقنوات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لسد الاحتياج التعليمي ورفع نسبة التخصصية.