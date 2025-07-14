ارتفعت نسبة التحاق خريجي التعليم العالي بسوق العمل خلال ستة أشهر من التخرج إلى 44.43%، مقارنة بـ13.3% في عام 2019، وفق ما كشفه التقرير السنوي لبرنامج تنمية القدرات البشرية 2024. وبلغت نسبة توظيف خريجي التعليم التقني والمهني 47.81%، ما يعكس تحسناً ملموساً في جاهزية الخريجين لسوق العمل، بفضل إصلاحات هيكلية شملت جودة البرامج، وتكامل المسارات، وربط المخرجات بالاحتياج الوطني.وأظهر التقرير تجاوز المملكة مستهدف 2025 في اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إذ ارتفعت نسبة الاعتماد إلى 71.42% بعد اعتماد 12 مؤسسة و124 برنامجاً أكاديمياً، إضافة إلى توقيع 78 اتفاقية مواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.في التعليم العام، أنجز البرنامج الوطني للتقويم والاعتماد المدرسي التقييم الذاتي لأكثر من 24000 مدرسة، والتقييم الخارجي وتصنيف 19000 مدرسة، ضمن خطة تستهدف رفع جودة التعليم العام وتطبيق المعايير المؤسسية على جميع المراحل.كما ارتفعت نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 36.7% في عام 2024، بعد أن كانت 21% فقط في 2019، ضمن مسار تصاعدي يهدف للوصول إلى 90% بحلول 2030. كما ارتفع عدد الطلبة الموهوبين إلى أكثر من 84000 طالب وطالبة.وحقق قطاع التعليم العالي مستهدف 2024 في عدد الجامعات المصنفة عالمياً وفق مؤشر QS.وتم ابتعاث أكثر من 12000 طالب لأفضل 200 جامعة في العالم، وأكثر من 2400 طالب لأفضل 30 جامعة عالمية، ضمن إستراتيجية خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي تنفذ عبر أربعة مسارات: الرواد، إمداد، البحث والتطوير، وواعد.كما بلغ متوسط عدد أيام التدريب المهني قبل التخرج 91.61 يوم، مقارنة بـ41 يوماً في 2019. كما وفّر البرنامج أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية ضمن مبادرة «وعد»، فيما تم تدريب أكثر من 20000 متدرب في مجالات الاقتصاد الرقمي، منها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتطوير الألعاب. وتم تمكين 120 شركة ناشئة جامعية، وتطوير المهارات الريادية لأكثر من 11000 طالب وطالبة، إضافة إلى تخريج 135 شركة جامعية ناشئة من حاضنات أعمال موزعة على مختلف المناطق. كما أطلقت المملكة موسوعة «سعوديبيديا» كمنصة معرفية رقمية تخدم المحتوى الوطني بخمس لغات، شملت أكثر من 26000 مقالة، و47000 مادة مؤرشفة، و12000 مادة بصرية وتفاعلية.