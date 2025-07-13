برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تنطلق الأربعاء 23 يوليو 2025 فعاليات معرض «ألوان الباحة» بمحافظة القرى، ضمن موسم صيف الباحة لهذا العام تحت شعار «الباحة.. تراث وسياحة» بمشاركة أكثر من 50 فنانا وفنانة من أبناء وبنات المنطقة.

ويتخذ المعرض من دار عوضة التاريخية بالأطاولة مقرا له ليعيد إحياء المكان كمنصة نابضة بالفن والحكايات وفضاء مفتوح للتجربة الجمالية حيث تتقاطع فيه الذاكرة البصرية مع نبض الإبداع المعاصر.

ويمثل هذا الحدث محطة ثقافية بارزة في مسار التحولات التي تشهدها الباحة، إذ يسعى إلى تحويل التراث المحلي والهوية البصرية إلى منتج فني وسياحي يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز حضور الباحة كمركز متجدد للثقافة والفن. كما يعكس التزام المنطقة بإبراز مخزونها التراثي والطبيعي من خلال الفن وتقديمه كرسالة حضارية تربط الإنسان بجذوره وتفتح له آفاق التعبير.

ويركز المعرض على تمكين الفنانين المحليين وتحفيزهم لإعادة صياغة القصص الشعبية والمناظر الريفية، مستلهمين من إرث المكان أعمالا بصرية تمزج بين الأصالة وروح الحداثة لتتحول الجبال والقرى والذاكرة الشفوية إلى لوحات ومجسمات تنطق بالحياة.

وتتزامن فعاليات المعرض مع عام الحرف اليدوية 2025 إذ يشارك عدد من الحرفيين والحرفيات في عرض منتجاتهم التراثية في مشهد تتكامل به الفنون البصرية مع المهارات التقليدية تعزيزا لاستدامة الحرف ودعما للمجتمع المحلي.

ويصف المنظمون المعرض بأنه خطوة نوعية لترسيخ موقع الباحة في الخارطة الثقافية الوطنية وبوابة للتلاقي بين الفن والمكان بين اللون والهوية وبين الماضي والحاضر. وتجربة يتوقع أن تستقطب عشاق الفن والتراث وتقدم لهم رحلة وجدانية تلامس روح الإنسان وتجسد الباحة كما لم تر من قبل «لوحة تنبض بالصدق والدهشة والذاكرة».

وحصلت «عكاظ» على أسماء الفنانين المشاركين في المعرض، وهم:

آلاء الغامدي، أحمد الخزمري، أحمد ربيع، أحمد شويل، أحمد عصيدان، أحمد حسين، اعتدال الغامدي، أميرة الفيصل، أمينة آل ناصر، أمل الزهراني، أمل محمد ربيع، أفراح الغامدي، بسمة راشد، بدرية الزهراني، تغريد الزهراني، جميلة الغامدي، حصة الزهراني، حسن سعيد الزهراني، حسين دقاس، حياة الغامدي، خالد الزهراني، خالد آل بخيت، الدكتور صالح بن بيبي (ضيف الشرف)، الدكتور عبدالرحمن العبيدي، سامية آل عثمان، سعيد قمحاوي، سعيد ضاوي، سعيد لافي (رحمه الله)، سفر زيد، صالحة الغامدي، عارف الغامدي، عبدالعزيز شلحان، عبدالعزيز مجثل، عبدالعزيز هطيل، عبدالله الدهري، عبدالله السمع، عيدة الزهراني، عمر حمدان، علي أبو عالي، فهد خليف، محمد آل سليم، محمد الجاد، محمد الخبتي، محمد العبلان، محمد الهرش، ندى العلي، نورة الزهراني، هاجر علي سعد، راشد الشعشعي، زائد الزهراني.

من جهته عبّر المدير الفني للمعرض محمد الخبتي عن اعتزازه بهذه الكوكبة الفنية المشاركة، قائلا: «منذ أكثر من ثمانية أشهر ونحن نعمل على الإعداد لهذا المعرض، وكان الزملاء والزميلات من الفنانين والفنانات على قدر عالٍ من الالتزام والشغف، وقدموا أعمالا تحمل الكثير من الإبداع والتجديد. نحن أمام لحظة فنية نادرة تستحق أن تُحتفى بها، ونتطلع لأن يجدها جمهور الفن التشكيلي تجربة ثرية واستثنائية».