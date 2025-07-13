أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي إنشاء (5) مراكز جديدة للفحص الدوري للمركبات بمنطقة جازان في كلٍ من «جيزان، وصامطة، وصبيا، والدرب، وبيش»؛ وذلك بهدف التوسعة في خدمة الفحص الدوري التي ستسهم في تسهيل الخدمة، ورفع مستوى السلامة المرورية بالمنطقة.

كما نُوقِشت أبرز الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال بالمنطقة، وأُجِيب على استفساراتهم.

جاء ذلك خلال لقائه منسوبي الغرفة التجارية ورجال وسيدات الأعمال بمنطقة جازان، بحضور نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة المهندس عمر بن عبدالعزيز القويز، ورئيس مجلس إدارة الغرفة المستشار أحمد أبوهادي.

وتناول اللقاء التعريف بخدمات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجالات التقييس، وتقويم المطابقة، والارتقاء بمواصفات وجودة المنتجات والخدمات؛ لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية للاقتصاد الوطني.