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أصدر مركز المصالحة التابع لوزارة العدل 73 ألف وثيقة صلح خلال النصف الأول من العام الحالي 2025م؛ مما يعكس جهود المركز في تعزيز ثقافة التسوية الودية وحل النزاعات خارج أروقة المحاكم.

وعقد مركز المصالحة أكثر من 544 ألف جلسة صلح خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 733 ألف مستفيد.

ويقدم المركز خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa؛ بهدف نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

وتتيح منصة «تراضي» حل النزاعات عن بُعد دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة؛ بهدف التيسير على المستفيدين وتيسير الحصول على الخدمة.

وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، وهي إحدى المبادرات المهمة في برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030.

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