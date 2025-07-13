في إطار خططها التطويرية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل بلدية مليجة تنفيذ مشروع أعمال كشط وإعادة سفلتة الطرق الرئيسية والداخلية بالمنطقة بمساحة 52 ألف متر مربع. يأتي هذا المشروع ضمن جهود البلدية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، ما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة.

كما تم تنفيذ أعمال سفلتة جديدة بمساحة إجمالية بلغت 30 ألف متر مربع.

من جهته، أكد رئيس بلدية مليجة مناحي بن سعيدان أن هذه الأعمال تأتي استجابةً لاحتياجات السكان وحرصاً على توفير بنية تحتية متكاملة تلبي تطلعات أهالي المنطقة. وأضاف أن البلدية تعمل وفق استراتيجية شاملة لتحديث الطرق وصيانتها بشكل دوري، بما يضمن جودة الخدمات وسهولة التنقل.

يذكر أن مشروع إعادة السفلتة يشمل الطرق الرئيسية التي تشهد كثافة مرورية عالية، إضافة إلى الطرق الداخلية، بهدف تحسين المظهر الحضاري ورفع مستوى الراحة لسكان مليجة. وتواصل البلدية تنفيذ خططها التطويرية بالتعاون مع الجهات المعنية، انطلاقاً من رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.