أعلنت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، تسجيل 1,268 حالة ضبط للممنوعات في أسبوع واحد، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.وأوضحت أن الأصناف المضبوطة شملت 116 صنفاً من المواد المخدرة؛ مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 683 من المواد المحظورة.وأشارت إلى أن المنافذ الجمركية شهدت إحباط 2,114 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 61 صنفاً لمبالغ مالية، و8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في بيانها، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة؛ تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.ودعت الهيئة، في الوقت ذاته، الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها هاتفيّاً أو بريديّاً، مؤكدة أنها تستقبل من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسريّة تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.