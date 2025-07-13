أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 3 حتى 9/‏‏ 7/‏‏ 2025م، عن ضبط 21,058 مخالفاً؛ منهم 12,558 مخالفاً لنظام الإقامة، و5,500 مخالف لنظام أمن الحدود، و3,000 مخالف لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 2,072 شخصاً؛ 47% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 28 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.كما تم ضبط 37 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليّاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14,184 وافداً مخالفاً؛ منهم 12,418 رجلاً، و1,766 امرأة.وأحيل 6,282 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3,353 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,907 مخالفين.وأكدت وزارة الداخلية أنّ كلّ من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.