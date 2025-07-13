طلاب ثانوي أثناء اختبارات الفصل الثالث بتعليم مكة المكرمة. (عكاظ)
طلاب ثانوي أثناء اختبارات الفصل الثالث بتعليم مكة المكرمة. (عكاظ)
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في حين يبدأ المتقدمون من خريجي الثانوية العامة اليوم (الأحد)، وغداً (الإثنين)، في اختيار وترتيب رغبات القبول في الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الدراسي الجديد 1447، شددت المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) على أهمية ترتيب التخصصات التي يطمح لها المتقدمون والمتقدمات أولاً حتى ولو كانت باللون الأحمر.

وبينت، أنه بالإمكان بعد ذلك وضع الرغبة التي ظهر عليها «رمز الكأس» بعد التخصصات التي ظهرت باللون الأحمر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يجعل المتقدم مؤهلاً للفرص الإضافية على التخصصات التي يطمح لها.

يشار إلى أن المنصة مكنت المتقدمين من الاطلاع على الرغبات التي لم يحققوا فيها بعض شروط الأهلية الخاصة بالجامعات والتخصصات.

وبينت المنصة، أنه يمكن الوصول لهذه الخاصية من خلال صفحة «إضافة الرغبات» باستخدام زر التفعيل (ON/‏‏OFF) ومعرفة سبب عدم الأهلية عبر الأيقونة بجانب كل رغبة، مشيرة إلى أنه لا يمكن للتخصصات الظاهرة أن تتحوّل إلى اللون الأحمر أو الأخضر، حيث يعود سبب عدم قدرة الطالب على إضافتها إلى بعض الشروط الخاصة بكل جامعة أو تخصص، مثل: (المسار الأكاديمي غير متطابق - شرط حديث التخرج - يوجد قيد دراسي - الحد الأدنى المطلوب من الدرجة الموزونة - تم الحصول على البكالوريوس أو الدبلوم مسبقاً). ‏
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