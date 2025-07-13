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القوات الخاصة في مهمة تضبط مخالفاً لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك. (واس)
القوات الخاصة في مهمة تضبط مخالفاً لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك. (واس)
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‏اختتمت القوات الخاصة للأمن البيئي مشاركتها بالتمرين التعبوي (استجابة 17) لمكافحة التلوث البحري، الذي نظمه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في محافظة ينبع.

وتأتي مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي، ضمن الجهات الأمنية والبيئية ذات العلاقة، لتقديم الدعم والمساندة، ومسح المناطق الساحلية باستخدام أحدث التقنيات كالطائرات دون طيار المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
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