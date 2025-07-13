مع بدء العد التنازلي لانطلاق رحلات الناقل الوطني السعودي الثاني- طيران الرياض- في وقت لاحق من العام 2025؛ كشف رئيسها التنفيذي توني دوغلاس أن الشركة ستركز على خدمة الحواضر السعودية والعربية خلال الفترة الأولى من بدء رحلاتها. وأضاف أن رحلات «الرياض» ستتجه مبدئياً الى محطتين في القارة الأوروبية. وتشير بيانات الطيران إلى أن أسطول «طيران الرياض» يتكون حالياً من طائرة وحيدة طراز B787-9. وهي تستخدم للتدريب وإصدار شهادات الأطقم والملاحين، ولن تكون جزءاً من أسطول الشركة. وقال دوغلاس، في مقابلة نشرتها مجلة «اكزيكتيف ترافيلر»، إن الشركة طلبت 39 طائرة من شركة بوينغ، و85 طائرة من صنع شركة آرباص. وأوضح أن طيران الرياض تعتزم بحلول العام 2030 أن تهبط رحلاتها في جميع مدن أوروبا، وعواصم الشرق الأقصى، ووسط آسيا. وزاد أن الشركة تعتزم أن يكون لها حضور ملموس في عواصم ومدن الخليج، وشبه القارة الهندية، والساحل الشرقي للولايات المتحدة. وحال توسع أسطولها، تعتزم «طيران الرياض» مد خدماتها الى أستراليا ونيوزيلندا.