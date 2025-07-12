التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ضمن زيارته إلى المملكة المتحدة، مجموعة من المبتكرين وطلبة الدراسات العليا من الكفاءات الوطنية في العاصمة لندن، في إطار تحفيز مجتمع المبتكرين والعلماء والباحثين لتحقيق تطلعات المملكة للتحول نحو اقتصاد قائم على التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار.

حضر اللقاء نائب الوزير المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، والمشرف العام المكلف على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور سلطان بن سعيد، إلى جانب عدد من قيادات منظومة الابتكار.

وناقش اللقاء دعم جهود المبتكرين والباحثين ضمن الأولويات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار، وتوظيف الإمكانات البحثية في تطوير حلول نوعية تدعم رؤية المملكة 2030، مع التأكيد على دور الكفاءات السعودية بالخارج في الإسهام بمنظومة الابتكار المحلية وتمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية.