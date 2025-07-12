نفّذت الفرق الرقابية بوزارة السياحة زيارات تفتيشية على مكاتب الأنشطة السياحية، بما في ذلك وكالات السفر والسياحة بمدينة الرياض، وذلك ضمن حملة «ضيوفنا أولوية» التي أطلقتها الوزارة بهدف الوقوف على مدى التزام هذه المكاتب بالأنظمة والاشتراطات النظامية المعتمدة في مختلف مناطق المملكة.

وأسفرت الحملة الرقابية في مدينة الرياض عن ضبط (10) مكاتب خدمات سياحية مخالفة، تمثلت أبرز مخالفاتها في مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، إلى جانب تنظيم حملات عمرة وزيارة مخالفة، بما في ذلك نقل المعتمرين بوسائل نقل غير مرخصة، وتسكينهم في مرافق ضيافة غير نظامية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتهدف هذه الحملة التي تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية حقوق السياح والزوار، وتنظيم عمل مكاتب الخدمات السياحية، إلى ضبط المكاتب التي تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص أو التي تخالف طبيعة الأنشطة المحددة في تراخيصها، في خطوة تُجسد حرص الوزارة على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتصدي للأنشطة المخالفة لنظام السياحة، بما يسهم في تعزيز التجربة السياحية وحفظ حقوق السياح والزوار في مختلف وجهات المملكة.

وأكّدت الوزارة أنها ستُطبق العقوبات النظامية المقررة، التي تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال، تتضاعف في حال تكرار المخالفة لتصل إلى مليون ريال، إضافة إلى عقوبة الإغلاق أو الجمع بين العقوبتين على كل مكتب مخالف، داعية مكاتب الخدمات السياحية المرخصة إلى الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات التي نصّت عليها التراخيص الممنوحة لها.

ودعت وزارة السياحة جميع المستفيدين من الخدمات السياحية إلى الحرص على التعامل مع المكاتب المرخصة والنظامية، حفاظاً على حقوقهم وضماناً لتجربة سياحية آمنة وموثوقة، منوهة بإمكانية الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة في مرافق الضيافة السياحية عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم (930).