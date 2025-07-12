أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في مبارك بن سمير بن مسعود العازمي (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل فهد بن عبدالله بن شبيب الدوسري (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه عدة طعنات؛ مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم السبت 17 / 1 / 1447 الموافق 12 / 7 / 2025 في منطقة مكة المكرمة.