تسلّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» شهادات لمشاريعها المرشحة ضمن أفضل المشاركات المقدمة لجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2025، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، تقديراً لإسهاماتها المبتكرة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتمثل مشاريع «سدايا» المرشحة لجائزة WSIS؛ مجموعة متميزة من المبادرات التقنية التي أظهرت الابتكار والملاءمة والأثر في مجالاتها، واختيرت من بين 973 مشاركة من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تقييم خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وشملت مشاريع «سدايا» المقدمة السحابة الحكومية «ديم»، وهي منصة حوسبة سحابية وطنية توفر حلولًا تقنية متكاملة ومرنة، وتطبيق «نفاذ» الذي يتيح التحقق من هوية الأفراد باستخدام السمات الحيوية، وخدمة «سيرتي» في تطبيق «توكلنا» التي تمكّن المستخدمين من استعراض شهاداتهم ومؤهلاتهم التعليمية المعتمدة، ومشروع «تحسين»، الذي يعمل على ترميم وتحسين الوسائط التاريخية تحسين بالذكاء الاصطناعي، ومشروع «علّام» و«صوتك»، اللذين يمثلان قفزة نوعية في دعم ومعالجة اللغة العربية عبر نموذج اللغة الكبير وتقنية التعرف على الكلام.

وتجسّد هذه الإنجازات التزام المملكة، ممثلة في «سدايا»، بدورها الريادي في تعزيز مكانتها كمرجع عالمي موثوق في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم مسيرة التحول الرقمي الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجالات التقنية والابتكار.